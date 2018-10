Jaki retusz zdjęcia otrzymasz za 1zł?

Fotografka Irene Rudnyk, po odkryciu platformy Fiverr zrzeszającej freelancerów oferujących wyjątkowo tanie usługi, zdecydowała się przeprowadzić pewien eksperyment. Sprawdziła, na jakie efekty usług z zakresu retuszu zdjęć może liczyć za 25 centów, 5 dolarów i 10 dolarów.



Irene Rudnyk wysłała nieedytowane zdjęcie w postaci pliku RAW do każdego retuszera, przekazując również wymagania dotyczące tego, co chciała uzyskać:

Chciałabym, aby obraz miał bardziej żywą i ciepłą kolorystykę. Proszę oczyść skórę, rozjaśnij oczy i spraw, by włosy modelki miały bardziej czerwony odcień, pasujący do tła. Ponadto ufam twojemu osądowi, co trzeba zrobić, aby ten obraz wyglądał pięknie.