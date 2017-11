Jaki rodzaj oświetlenia naturalnego najlepiej sprawdza się przy fotografowaniu ludzi?

Światło naturalne jest najlepiej dostępnym dla każdego fotografa typem oświetlenia, przy którym można wykonywać zdjęcia w pełnym zakresie przysłon i czasów ekspozycji. Jest ono również zmienne i różnorodne, dlatego nie należy ono do najłatwiejszych w opanowaniu. Szczególnie, jeśli mamy do czynienia z tak wymagającym typem fotografii, jak portret. A jednak wielu fotografujących ludzi sięga po nie szczególnie chętnie – czy to z wyboru, czy konieczności. W tym artykule podpowiadamy, na co zwracać szczególną uwagę, decydując się na realizację sesji portretowej przy świetle słonecznym.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Wykonywanie zdjęć portretowych jest trudnym zadaniem – wie to każdy, kto kiedykolwiek próbował zająć się tym na poważnie. Jednym z największych wyzwań podczas sesji z udziałem modeli stanowi oświetlenie i dlatego właśnie tak wielu portrecistów preferuje studia i lampy błyskowe, które może są trudne w obsłudze, ale oferują pełną kontrolę nad tym najważniejszym ze składników fotografii. Jest też spora grupa twórców, która w pełni świadomie, z konieczności lub z wyboru preferuje wykonywanie zdjęć w oświetleniu naturalnym. I choć twórcy ci nie muszą ani nie mogą w żaden sposób "regulować" owego najlepiej dostępnego źródła światła, jakim jest słońce, to i tak czeka ich sporo pracy, aby owo źródło poznać, opanować i ujarzmić. My zaś w tym artykule chcemy pomóc im tego dokonać. Zapraszamy!