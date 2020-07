Jaki router wybrać do domu lub w podróży?

Bezprzewodowy router WiFi to podstawowe narzędzie sieci domowej lub LAN - lokalnej małoobszarowej sieci komputerowej. Czasami instalacja i korzystanie z urządzenia mogą być trudne, dlatego też warto poświęcić chwilę na wybór odpowiedniego sprzętu. Podpowiadamy, jaki router wybrać.

Router – co to jest?

Router jest urządzeniem przeznaczonym do zarządzania ruchem informacyjnym, który krąży w sieci komputerowej. Istnieją urządzenia specjalnie zaprojektowane do spełniania funkcji routera, jednak przy odrobinie wiedzy i cierpliwości w router można przekształcić również zwykły komputer. Najprościej ujmując, router kieruje informacje pomiędzy podłączonymi sieciami.

Router służyć może do współdzielenia internetu za pośrednictwem kabla, ADSL lub WiFi, zapewnienia ochrony firewallem, kontroli jakości usług i innych zadań, głównie z zakresu bezpieczeństwa. Większość użytkowników wybiera sieci bezprzewodowe, ponieważ zwykle są tańsze i łatwiejsze w konfiguracji, ponieważ nie wymagają połączeń kablowych między urządzeniami a routerem.

Router WiFi zapewnia bezprzewodowy dostęp do sieci lokalnej i Internetu z dowolnego urządzenia, notebooka, tabletu, drukarek, dysków, smartfonów i innych urządzeń inteligentnych znajdujących się w zasięgu sygnału urządzenia. Na takim routerze najlepiej od razu zainstalować VPN, żeby zapewnić dodatkową warstwę bezpieczeństwa wszystkim podłączonym urządzeniom mobilnym.

Router WiFi – koniec z kablami

Router WiFi dla domu lub małej firmy zazwyczaj jest fabrycznie wyposażony w cztery porty do lokalnej sieci przewodowej (LAN) i port Ethernet do podłączenia modemu internetowego (port WLAN), co pozwala na udostępnianie Internetu każdemu urządzeniu WiFi, które jest w zasięgu sygnału i zostało w tym celu skonfigurowane.

Do korzystania z internetu na komputerach wchodzących w skład sieci bezprzewodowej oprócz routera niezbędny jest modem, przez który przechodzi sygnał internetowy choć obecnie na rynku większość routerów bezprzewowodowych ma już modem wbudowany, co pozwala zmniejszyć ilość urządzeń.

Przed wyborem routera bezprzewodowego z wbudowanym modemem musimy wiedzieć, jaki mamy typ dostępu do Internetu: kablem, czy przez cyfrową linię abonencką DSL. Co więcej, router WiFi działa przy użyciu fal radiowych, które rozchodzą się po okręgu, dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę siłę sygnału i prędkość, jaką może osiągnąć urządzenie. Oczywiście im silniejszy sygnał, tym dalej docierać będzie połączenie.

Router na kartę SIM – idealny w podróży

Dzięki zniesieniu roamingu na terenie Unii Europejskiej doskonałym rozwiązaniem dla osób podróżujących będzie router na kartę SIM, który pozwala na korzystanie ze swojej szybkości transmisji danych w dowolnym miejscu. Dodatkowo pozwala to uniknąć konieczności korzystania z niezabezpieczonych sieci WiFi.

Router podróżny umożliwia połączenie się z Internetem 4G w dowolnym miejscu: wystarczy jedynie karta SIM z dobrą szybkością transmisji danych. Rozwiązanie może też okazać się idealne w dobie home office podczas pandemii koronawirusa. Teraz gdy wiele osób wykonuje pracę zdalną, ważne jest, aby posiadać odpowiedni sprzęt do bezpiecznej pracy (i zabawy) bez ryzyka utraty danych lub przerywania połączenia.

Na co zatem zwrócić uwagę wybierająć router na kartę SIM?