Jakich obiektywów FujiFilm możemy spodziewać się w najbliższym czasie?

Firma FujiFilm udostępniła infografikę, zdradzającą jej plany na rozwój obiektywów zarówno dla systemu średnioformatowego GFX, jak i bezlusterkowców z serii X - Jak się okazuje firma planuje intensywny rozwój średniego formatu, zamierzając zwiększyć liczbę obiektywów do tego typu aparatów do 17.



Chociaż nie ujawniono parametrów wszystkich 17 obiektywów, firma zdradziła już nieco informacji na temat szkieł, które będą miały niebawem premierę. Należą do nich stałoogniskowy GF 55 mm f/1.7 (jego kąt widzenia odpowiada ogniskowej 44 mm dla formatu 35 mm). Według producenta połączenie dużej matrycy aparatu średnioformatowego i dużego otworu względnego pozwoli na ciekawą eksplorację głębi ostrości.

