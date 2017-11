Jakie tło do fotografowania i filmowania w technice kluczowania?

Kiedyś do realizacji nagrania, w którym aktor lub model występował na tle czegoś, co w rzeczywistości nie istniało, potrzebne były bardzo specjalistyczny sprzęt i odpowiednie oprogramowanie. Obecnie może to robić dosłownie każdy, co skrzętnie wykorzystują youtuberzy w swoich coraz lepszych technicznie prezentacjach. Jeżeli więc chcecie wzbogacić wasze studio o możliwość realizacji zdjęć i filmów z wykorzystaniem technik określanych jako kluczowanie, to nic nie stoi na przeszkodzie. Oczywiście dysponując pewną podstawową wiedzą na ten temat, możecie zrobić to o wiele lepiej niż kompletni amatorzy.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Czym jest kluczowanie? To technika tworzenia i cyfrowej obróbki obrazu fotograficznego i wideo, w efekcie której z dwóch niezależnie przygotowanych materiałów źródłowych powstaje jeden, w którym oba obrazy połączone są ze sobą w sposób – w miarę możliwości – niezauważalny. Klasycznym tego przykładem jest sytuacja, w której przemawiający do kamery recenzent lub aktor pojawia się na tle czegoś, co w studiu było wyłącznie jednobarwną tkaniną. Obecnie najczęściej wykorzystywanym kolorem w tym celu jest zieleń, przez co technika ta jest potocznie (i niezbyt poprawnie) określana mianem green box lub green screen.