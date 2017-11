Jakie warunki powinno spełniać miejsce przeznaczone na domowe studio?

Prędzej czy później każdy fotograf przeżywający fascynację pracą w studiu zaczyna snuć marzenia o własnym atelier. Całkiem sporo osób nie poprzestaje na tych marzeniach, ale po przeanalizowaniu warunków środowiskowych i finansowych dochodzą do wniosku, że marzenie to ma pewne szanse realizacji. Pierwszym krokiem na drodze do zorganizowania własnego studia jest wybór odpowiedniego miejsca w domu lub mieszkaniu. Są też tacy, którzy idą na całość i przy okazji zakupu mieszkania bądź budowy domu od razu myślą o tym, gdzie by zorganizować sobie wymarzoną przestrzeń do pracy nad zdjęciami. Jeżeli należycie do którejś z tych grup, to ten tekst jest dla Was.

Czy organizacja własnego studia jest trudna i kosztowna? Cóż, z całą pewnością nie jest zupełnie bezproblemowa i darmowa, lecz jednocześnie nie musi od razu zrujnować domowego budżetu. W praktyce trudniejsze niż samo zorganizowanie i wyposażenie studia często staje się wyznaczenie miejsca na ten cel i przygotowanie go do nowej roli. Temu zagadnieniu w całości poświęcamy ten artykuł z cyklu Pytania i odpowiedzi.