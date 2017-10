Jasna Strona Kadru - konkurs fotograficzny

Fundacja HumanDoc, CSI Foto i Video, Profesjonalny Sklep Fotograficzny Proclub oraz Canon Polska zapraszają serdecznie wszystkich do udziału w IV edycji konkursu fotograficznego JASNA STRONA KADRU. JASNA STRONA KADRU jest kategorią honorową konkursu fotograficznego „HumanDOC Proclub Camera„ organizowanego w ramach VIII Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych HumanDOC.



SwiatObrazu.pl jest partnerem medialnym konkursu.

JASNA STRONA KADRU, to idea, którą chcemy zachęcić wszystkich do fotografowania i pokazywania pozytywnych aspektów życia oraz przyjaznych relacji społecznych. Celem konkursu jest promowanie poprzez pozytywną fotografię takich wartości jak miłość, pokój, szacunek, integracja, ochrona życia i środowiska naturalnego, wolontariat jak również każda gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.