Jedna z ikon nowozelandzkiej przyrody wymaga ochrony – przed fotografami

„Drzewo z Wanaka”, będące w rzeczywistości gatunkiem wierzby, wyrastające wprost z powierzchni jednego z największych jezior Nowej Zelandii od dawna już jest jednym z ważnych punktów widokowych dla wszystkich turystów spragnionych pięknych widoków i atrakcyjnych zdjęć. Niestety od pewnego czasu wymaga też aktywnej ochrony, a wszystko to przez nieodpowiedzialnych fotografów. Niektórzy bowiem – dotyczy to w szczególności publikujących na Instagramie – w poszukiwaniu atrakcyjnych ujęć narażają ten pomnik przyrody na zniszczenie.

Bajkowa Nowa Zelandia każdego dnia przeżywa napływ ogromnych rzesz turystów, na co wpływ ma szereg czynników. W ciągu ostatnich dwóch lat do ogromnej popularności tego kraju znacznie przyczynia się... Instagram. A mówiąc dokładniej, niesamowite zdjęcia Wyspy Południowej publikowane przez użytkowników tej platformy. Jednak to, co początkowo postrzegano wyłącznie w kategoriach sukcesu (tzw. "influencer programme" zakładający promowanie piękna kraju przez blogerów i znane osobowości mediów społeczności przyniósł w 2015 roku ponad dwukrotny wzrost liczby turystów przybywających na Wyspę Południową w porównaniu z rokiem wcześniejszym) okazało się mieć też niezamierzone skutki uboczne. Wszystko przez to, że pewne popularne motywy obecne w Instagramie szybko się rozpowszechniają (za sprawą tzw. hashtagów) i znajdują wielu naśladowców.