Jenna Martin udowadnia, że w fotografii portretowej nie ma czegoś takiego, jak złe tło

Czy szukając dobrego miejsca na sesję portretową często dochodzicie do wniosku, że dane miejsce jest „brzydkie” lub w inny sposób nie nadaje się jako sceneria fotograficzna? Zapewne tak. Z tym problemem spotykają się wszyscy, jednak dla osób o prawdziwie profesjonalnym podejściu pojęcie „odpowiedniej scenerii” jest bardzo szerokie. Udowodniła to fotograf Jenna Martin, która wraz ze swoją modelką postanowiła znaleźć najbardziej nietypowe, niepasujące do klimatu sesji i ogólnie uważane za nieciekawe fotograficznie miejsce i zrealizować tam doskonałą sesję zdjęciową. Ich wybór padł na market budowlany.

Niektórzy twierdzą, że prawdziwych fotografów od "fotopstrykaczy" odróżnia tak naprawdę przede wszystkim to, jak ci pierwsi patrzą na rzeczywistość. Coś może być na rzeczy – pokazuje to dobitnie przykład fotograf, która w celu sprawdzenia swoich umiejętności i zdobycia nowych doświadczeń wybrała się wraz z modelką na sesję zdjęciową do... supermarketu budowlanego.