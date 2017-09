Jesień z e-kursami SwiatObrazu.pl

20 września 2017 r. Fotografia produktów Obraz sprzedaje. To stara i sprawdzona zasada, stosowana w praktyce przez każdego specjalistę odpowiedzialnego za promocję. Dlatego właśnie fotografia reklamowa stanowi przystań dla setek fotografów i trampolinę do wielkich artystycznych karier. Ale w e-kursie: "Fotografia produktów" nie chodzi o pokazanie wielkich projektów. Chcemy, aby każdy, kto ma choćby niewielkie pojęcie o fotografii, mógł tworzyć zdjęcia, które będą sprzedawały. To wymaga wiedzy i ćwiczeń. Wiedzę zdobędziesz w e-kursie, a ćwiczenia - dzięki zadaniom do wykonania, które otrzymasz po każdej lekcji, mogą stać się zaczynem gwałtownego zwiększenia fotograficznych umiejętności. Cena: 139,00 zł Szczegółowy program Dołącz do uczestników

21 września 2017 r. E-szkoła portretu Portret to gatunek fotografii uprawiany z powodzeniem jedynie przez twórców, którzy osiągnęli najwyższy poziom techniczny i artystyczny. Dobry portret to suma doświadczenia, wrażliwości, umiejętności obserwacji, nawiązania kontaktu z osobą portretowaną. Aby powstał poruszający portret, trzeba do perfekcji opanować warsztat i techniki fotograficzne. Fotografia portretowa jest nie tylko pasją, sztuką, jest także rzemiosłem. Cena: 290,00 zł

22 września 2017 r. Kompozycja w fotografii Jednym z najistotniejszych elementów wyróżniających dobre zdjęcie jest jego kompozycja. A dobra kompozycja to nie tylko dobre oko i odrobina "tego czegoś" - to przede wszystkim duża dawka wiedzy. Samo pojęcie kompozycji jest kłopotliwe dla wielu fotografów, zarówno początkujących, jak i bardziej zaawansowanych. Ci pierwsi mają kłopoty z zaakceptowaniem faktu, że podnosząc aparat do oka i ustalając kształt kadru, należy przestrzegać narzuconych i czasami niezrozumiałych reguł. Ci drudzy zaś przejawiają tendencję do niewolniczego kierowania się tymi regułami, przez co ich zdjęcia stają się sztampowe i przewidywalne. Tymczasem zarówno opanowanie reguł kompozycji, jak i późniejsze świadome ich przekraczanie pozwala rozwinąć umiejętności fotograficzne do poziomu, o jakim być może nigdy nie śmiałeś marzyć. Cena: 97,00 zł

25 września 2017 r. Fotografia przyrody Uchwycone w niepowtarzalnym momencie, ostre, doskonałe skomponowane i z pięknym światłem świetne fotografie przyrody to najczęściej nie dzieło szczęśliwego przypadku, lecz efekt skrupulatnych przygotowań i znajomości odpowiednich technik. Cena: 89,00 zł

28 września 2017 r. Podatki i składki twórców i artystów - optymalizacja obciążeń w 2017 r. Prawo podatkowe i ubezpieczeń społecznych jest skomplikowane i pełne niejasności. W jego gąszczu biegle poruszają się zwykle tylko kwalifikowani doradcy podatkowi i księgowi z dużym doświadczeniem. Przeciętny podatnik poddaje mu się najczęściej biernie, i dużo na tym traci. Cena: 179,00 zł

29 września 2017 r. Fotografia i działalność gospodarcza Marzeniem wielu ludzi jest, aby z zajęcia, które stanowi ich pasję uczynić jednocześnie źródło przychodów i utrzymania. Dotyczy to większości osób z zacięciem artystycznym. Co stoi na przeszkodzie realizacji tych planów? Dla osób utalentowanych najczęściej nic. Dlaczego więc tak rzadko realizujemy to marzenie? Odpowiedź jest prosta - zwykle z powodu niewiedzy i niepewności. Tymczasem do rozpoczęcia realizacji swoich marzeń potrzeba tak niewiele... Cena: 290,00 zł