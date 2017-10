Jingna Zhang - utalentowana fotografka tworząca baśniowe fotografie i filmy

Jingna Zhang zajmuje się fotografią i filmem, dotykając obszaru mody, beauty i sztuk pięknych. Jej prace charakteryzują się baśniowością i malarską estetyką. Jingna Zhang urodziła się w Pekinie, a wychowywała w Singapurze. W czasie dorastania fascynowała się sztuką japońską i anime, grała też na pianinie. Osiągała sukcesy w sporcie – uprawiała strzelectwo z karabinka pneumatycznego i reprezentowała w tej dyscyplinie Singapur.

Gdy ukończyła 18 lat jej uwagę przyciągnęła fotografia cyfrowa, w związku z czym postanowiła nabyć swój pierwszy aparat (jednocześnie porzuciła karierę sportową). Bardzo szybko stała się profesjonalistką – w wieku 20 lat współpracowała z takimi markami jak Mercedes Benz, Ogilvy & Mather na Tajwanie czy Harper’s Bazaar w Singapurze. W tym czasie opublikowała swój pierwszy album Something Beautiful oraz miała indywidualną wystawę w The Art House.

