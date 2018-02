Jonathan Higbee chwyta niesamowite zbiegi okoliczności, próbując ogarnąć zgiełk Nowego Jorku

Nowy Jork to tętniąca życiem metropolia, która potrafi przytłoczyć panującym w niej chaosem. Jonathan Higbee przeprowadził się do Wielkiego Jabłka prawie dziesięć lat temu i od tego czasu wciąż próbuje zgłębić to fascynujące dla niego miasto. Sposobem na to okazała się fotografia. Starając się uporządkować i podporządkować sobie przestrzeń miejską, stworzył zdumiewającą serię Coincidences (Koincydencje), w której miejski nieład zostaje opanowany w nieprawdopodobnych splotach wydarzeń.

