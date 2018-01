Josiah Launstein – 13-letni mistrz fotografii przyrodniczej

Umiejętności fotograficzne mogą rozwijać się szybciej lub wolniej, a u niektórych objawiają się naprawdę wcześnie. W przypadku mającego zaledwie 13 lat najmłodszego w dziejach zwycięzcy konkursu Outdoor Photographer of the Year, który swoje pierwsze poważne wyróżnienie wywalczył prawie cztery lata wcześniej można już chyba mówić o geniuszu. Choć oczywiście wszystko zależy od tego, jak będzie dalej rozwijał swój talent. Jedno jest pewne: warto uważnie zapamiętać to nazwisko i obserwować karierę tego młodego człowieka.

Zeszłoroczna edycja konkursu fotografii przyrodniczej Outdoor Photographer of the Year, której wyniki poznaliśmy mniej więcej tydzień temu przyniosła sporo niespodzianek, w tym również tak miłych, jak nagrody dla Witolda Ziomka i Mikołaja Nowackiego. Uwagę wielu komentujących zwróciła też osoba Kanadyjczyka Josiaha Launsteina – mającego zaledwie 13 lat zwycięzcę w kategorii Young OPOTY (Młodzi twórcy). Tym, co zszokowało wielu jest fakt, że nie jest to pierwsza nagroda, jaką zdobył w tym konkursie. Pierwszą zdobył bowiem w wieku 10 lat, stając się tym samym najmłodszym laureatem w historii tego konkursu.