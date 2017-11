Julia Banaś w obiektywie Zoey Grossman dla Numéro Tokyo

Jedna z najbardziej obiecujących i robiących światową karierę polskich modelek zostanie w grudniowym numerze japońskiej edycji magazynu Numéro pokazana przez jedną z najbardziej oryginalnych fotografek mody ostatnich lat. Sesja zdjęciowa zatytułowana „Pop Like a Star” jest pełna charakterystycznych elementów twórczości Zoey Grossman, dla której rozmyte kadry, barwna mgła, żywe kolory i mocne kontrasty są tak samo wyrazistym elementem, jak sięganie garściami po stylistykę lat 80. i 90., czy uwiecznianie na zdjęciach modelek o nietypowej urodzie lub w niezwykłych pozach. Ten radykalny styl zaprowadził ją w przeciągu zaledwie czterech lat na szczyt.

Zoey Grossman nie pozuje na wielką gwiazdę fotografii, ale jej zdjęcia w ciągu zaledwie czterech lat pracy zawodowej otworzyły jej drzwi do świata wielkiej mody. W wywiadzie przeprowadzonym dla magazynu internetowego Free People mówi otwarcie o swoim życiu, pasjach, inspiracjach i pracy. Wypowiedzi te pozwalają uwierzyć, że nie trzeba pozować na niezwykłą osobowość, aby trafić do świata showbiznesu. Wystarczy robić niezwykłe zdjęcia.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem