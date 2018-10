Eteryczne portrety Julianne Moore w sesji zdjęciowej Camilli Akrans

Camillia Akrans bezsprzecznie należy do grona naszych ulubionych fotografek. Znakomity styl, dla miłośników fotografii portretowej i mody rozpoznawalny na pierwszy rzut oka, zawsze niesie ze sobą coś nieuchwytnego.

Akrans pytana skąd czerpie inspiracje odpowiada: "Bardzo dużo podróżuję, co sprawia, że ​​czasami czuję się nieco oderwana od mojej rodziny. Zawsze staram się nadrobić zaległości, gdy jestem w moim wiejskim domu. Staram się też jak najwięcej czasu spędzać w nim, z dala od branży. Tam odnajduję swoją siłę i wiele inspiracji. Wiele czasu poświęcam na utrzymanie mojego prywatnego ogrodu. Zawsze staram się otaczać świeżymi kwiatami, ponieważ wierzę, że przynoszą one pozytywną energię. Wydaje mi się, że za każdym razem, gdy wprowadzam kwiaty w moje zdjęcia, wnoszą one w nie odrobinę życia. Uważam, że kwiaty są bardzo silnym symbolem także dla kobiet - wiemy przecież doskonale, że każda róża ma ciernie. Moim wciąż niezrealizowanym marzeniem jest zrobić wystawę - wyłącznie o kobietach i kwiatach.