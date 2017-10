Just Because! - anime, które powstało przy współpracy z Canonem

Just Because! to nowa seria anime opowiadająca o grupie nastolatków, uczęszczających do liceum. Ich całkiem normalne życie odmienia powrót kolegi, który wyprowadził się z miasta cztery lata wcześniej. Uwagę entuzjastów fotografii może zwrócić fakt, że w powstaniu tego serialu miała udział firma Canon.

