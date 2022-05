Już wkrótce będzie można robić zdjęcia z kosmicznego tarasu widokowego

Space Perspective, która nazywa siebie luksusową firmą zajmującą się podróżami w kosmos, planuje wysłać turystów do ziemskiej stratosfery - Ma to się udać za pomocą gondoli dołączanej do gigantycznego balonu SpaceBalloo. Gondola ta ma zapewnić 360-stopniowy widok na Ziemię i krawędź kosmosu.



Fotografowanie z kosmosu coraz bardziej dostępne Firma twierdzi, że dzięki jej planowi podróże kosmiczne mogą być wygodniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, a jednocześnie bardziej dostępne. Space Perspective reklamuje opatentowany projekt 360-stopniowego okna panoramicznego jako sposób na zaprezentowanie swoim klientom widoków na górne granice atmosfery. Będzie możliwe nie tylko obejrzenie Ziemi w dole, ale również wejrzenie w czerń kosmosu.