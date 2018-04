JVC JY-HM360 - kamera cyfrowa dla filmowców ślubnych

Z początkiem roku firma JVC wprowadziła na rynek przenośną kamerę HD model JY-HM360, która jest idealnym rozwiązaniem dla osób filmujących przede wszystkim śluby. Posiada ona 1 / 2,3-calowy 18,9 megapikselowy podświetlany sensor CMOS, oferujący nagrania o wysokiej rozdzielczości. Sensor ten w połączeniu z dynamicznym, 19-krotnym F1.2 jasnym obiektywem GT, zapewnia doskonałą czułość przy mniejszym poziomie hałasu, nawet w słabym oświetleniu. Umożliwia to nagrywanie wydarzeń, imprez społecznych lub wesel bez potrzeby stosowania dodatkowego oświetlenia.

Wyposażona w szybki przetwornik obrazu FALCONBRID firmy JVC, kamera obsługuje duże formaty plików, takie jak: MOV w programie Final Cut ProTM, , MP4 z XDCAM EX i obsługą standardu MTS dla kompatybilności AVCHD oraz w formacie MPEG-2 35 Mb / s i AVCHD 28 Mb / s (progressive). Ponadto obsługuje format wideo H.264 z szybkością 50 Mb / s (XHQ), który praktycznie nie blokuje szumu podczas robienia zdjęć ruchomych obiektów.

"JY-HM360 jest bardzo intuicyjna i łatwa do personalizacji, a jedenaście przycisków funkcyjnych, których parametry można dostosowywać do własnych potrzeb i zapisywać w celu szybkiego dostępu jest naprawę praktyczne" - wyjaśnia Gustav Emrich z JVC.

Idealnie nadaje się do kręcenia filmów weselnych, przetwornik CMOS i obiektyw ze światłem F1.2, zapewniają doskonałą jasność. Możliwe jest również wybranie idealnego trybu filmowania za pomocą przełącznika funkcji wyboru sceny – mamy tu możliwość zastosowania dwóch trybów do pracy w pomieszczeniach słabo oświetlonych jak i do pracy w otwartej przestrzeni. Do każdego z nich możemy zapisać inne wartości, tak aby po naciśnięciu przełącznika w błyskawiczny sposób filmować już z innymi parametrami nie tracąc przy tym czasu na ręczne ich ustawianie.

JY-HM360 oferuje wiele funkcji idealnych do filmowania wesel, w tym Rozpoznawanie twarzy, Auto Focus, stabilizator obrazu optycznego i piękny tryb Beautiful Skin mode. Przydzielony do jednego z siedmiu przycisków dostosowanych przez użytkownika, tryb Beautiful Skin może być włączany i wyłączany podczas filmowania. Zoom umożliwia płynne zbliżanie się od bardzo powolnej do wysokiej prędkości, a parametry obrazu, takie jak gamma i colour-matrix, a także inne ustawienia szczegółów, można dostosować i zapisać zarówno w pamięci wewnętrznej kamery, jak i na karcie SDHC / SDXC.

Ze standardowych funkcji kamera firmy JVC posiada podwójny slot na karty SDHC / SDXC, umożliwiający jednoczesne nagrywanie na dwie karty, nagrywanie przy jednoczesnym wykonywaniu kopii zapasowych. Można ciągle nagrywać nagrania, grupując kilka ujęć razem jako pojedynczy plik, który jest łatwiejszy do zarządzania w późniejszym procesie edycji materiału. Dźwięk jest nagrywany za pomocą dwóch zbalansowanych wejść XLR z wejściem pomocniczym dla odbiorników bezprzewodowych.

JY-HM360 udostępnia również kod czasowy, który jest przydatny przy robieniu ujęć z wieloma kamerami, aby zsynchronizować informacje o kodach czasowych do późniejszej edycji. Istnieje również pamięć wstępna buforu trwająca do 15 sekund, aby upewnić się, że nie stracimy żadnej ważnej chwili podczas ślubu.