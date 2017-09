Kacper Kowalski zwycięża konkurs Portfolio Review organizowany w ramach Landskrona Foto Festival

Landskrona – niewielkie miasteczko na południowym wybrzeżu Szwecji, 30 kilometrów od Malmö – ma ambicje stać się centrum fotografii w Skandynawii. Głównym wydarzeniem, które co roku przyciąga tu wielbicieli fotografii, jest międzynarodowy festiwal fotograficzny. Przez całe lato można oglądać wystawy: TIME, LIGHT, LOVE w Muzeum Miejskim w Landskronie i View Finland. Festiwal potrwa dziesięć dni, od 8 do 17 września 2017 roku.

W ramach pierwszej sekcji będzie można obejrzeć prace międzynarodowej sławy fotografa Penttiego Sammallahtiego oraz wybór prac jego uczniów: Jormy Puranena, Joakima Eskildsena i Jyrkiego Parantainena. Druga część przeglądu to indywidualna wystawa Ulli Jokisalo, która bywa nazywana "Louise Bourgeois krajów nordyckich". Ostatnia sekcja składa się z przeglądu prac młodych artystów – absolwentów Szkoły Fotografii w Helsinkach.

Przez trzy ostatnie lata w ramach festiwalu Landskrona Foto prezentowane były przekrojowe wystawy prezentujące to, co najciekawsze w fotografii poszczególnych krajów: Turcji, Czech i Irlandii. W tym roku przyszła kolej na Finlandię.

