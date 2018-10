Kajakarz spoliczkowany ośmiornicą przez fokę. Mamy nagranie!

Zacznij zarabiać jako fotograf

Od 30.04 nowe możliwości - działalność nieewidencjonowana bez formalności. Dla fotografów działalność nierejestrowa to świetna możliwość osiągania przychodów bez komplikacji, składek ZUS i formalności, a jednocześnie sposobność do wypróbowania, jak działa "prawdziwa" działalność gospodarcza. Marzeniem wielu ludzi jest, aby z zajęcia, które stanowi ich pasję uczynić jednocześnie źródło przychodów i utrzymania. Dotyczy to większości osób z zacięciem artystycznym. Co stoi na przeszkodzie realizacji tych planów? Dla osób utalentowanych najczęściej nic. Dlaczego więc tak rzadko realizujemy to marzenie? Odpowiedź jest prosta - zwykle z powodu niewiedzy i niepewności. Tymczasem do rozpoczęcia realizacji swoich marzeń potrzeba tak niewiele... Sprawdź jak przebiega e-kurs