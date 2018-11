Kalendarz ATM GRUPA 2019 ze zdjęciami Roberta Wolańskiego - ujęcia zza kulis

12 gwiazd polskiego kina i telewizji stanęło przed obiektywem Roberta Wolańskiego na potrzeby realizacji kalendarza ATM GRUPA 2019. Kalendarz ATM GRUPA ukazuje się już po raz trzeci. Tegoroczna edycja ma łączyć pokolenia - powstała z myślą o zasłużonych Aktorach, którzy mieszkają dziś w Domu Artystów Weteranów w Skolimowie. Pochodzące z niej zdjęcia zostaną przekazane Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich, która jest partnerem kalendarza ATM GRUPA 2019.

Co dzieje się z aktorem, kiedy gasną światła sceny, a na planie wyłączane są kamery? Kiedy nie jest już w roli, ale jeszcze nie wrócił do swojego prywatnego życia? Jak wygląda ta krótka chwila intymności, kiedy jest ze sobą sam na sam? Bez widzów, oklasków, błyskających fleszy, adrenaliny…

