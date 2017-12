Kalendarz Lavazza 2018. A Ty co robisz?

A Ty co robisz? - to bezpośrednie pytanie, postawione odbiorcom najnowszej edycji kalendarza Lavazza na 2018 rok, wybrzmiewa szerokim echem w 193 krajach członkowskich ONZ. Przypomina, że 2030 rok - data, do której według ONZ powinniśmy uczynić naszą planetę bardziej ekologiczną - zbliża się wielkimi krokami. W pewnym sensie rok ten nadszedł już dziś, w postaci 17 fotografii portretowych Platona, wyrażających hasło „2030: A Ty co robisz?”. Nowy kalendarz Lavazza to pierwszy globalny, artystyczny wyraz 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals — SDG).

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

O celach tych, realizowanych poprzez konkretne działania, opowiada 17 wybranych przez Lavazzę ambasadorów zrównoważonego rozwoju - zaangażowanych w przekształcanie odpadów spożywczych w posiłki dla najbiedniejszych, plastikowych butelek w demokratyczne źródła światła, w edukację dzieci, zapewnianie szkoleń zawodowych dla młodych ludzi w trudnej sytuacji i kobiet spychanych na społeczny margines, ochronę mórz i bioróżnorodności, przeciwdziałanie zmianom klimatu i walkę o gospodarkę, prowadzoną w poszanowaniu życia i przyrody. A Ty co robisz? Od kucharza Massimo Bottury do amerykańskiego aktora Jeremy’ego Rennera. Od walczącej o ochronę oceanów Alexandry Cousteau do Carla Petriniego, założyciela Slow Food. Od znakomitego tenisisty Andre Agassiego do dyrektora Sieci Rozwiązań na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju przy ONZ, Jeffreya Sachsa, twórcy Błękitnej Ekonomii Guntera Pauliego i współzałożyciela Rainforest Alliance Daniela Katza. 17 zdjęć Platona to portrety, które "zaglądają w duszę" ich bohaterów i każdego z nas, zadając nieuniknione pytanie: "2030: A Ty co robisz?". W wyrazisty sposób uzmysławiają, że rok 2030 jest coraz bliżej, podczas gdy do osiągnięcia tak ważnych 17 celów została jeszcze długa i wyboista droga. Kalendarz Lavazza na 2018 rok - projekt artystyczny agencji Armando Testy - jest skierowanym do nas wszystkich wezwaniem do działania, przypominającym o zbiorowej odpowiedzialności.