Kalendarz Lavazza 2019 - natura jako sztuka

Od lodowca Rodanu, przez lasy Tajlandii i kolumbijskie plantacje kawowca, aż po marokańską pustynię: sześć unikatowych, wkomponowanych w naturę instalacji artystycznych, uwiecznionych na fotografiach Ami Vitale w najnowszym kalendarzu Lavazzy, niesie ze sobą pozytywny przekaz o wyjątkowych projektach, których celem jest ochrona środowiska naturalnego Ziemi.

Sześć instalacji artystycznych przedstawionych w Kalendarzu Lavazzy na rok 2019 pod hasłem "Good to Earth" - wtopionych w naturalne otoczenie, w jedności z ekosystemami lasów, pustyni, lodowców i przestrzeni miejskiej. Fotografie Ami Vitale dokumentując sztukę przyrodniczą młodych artystów: Huli (Szwajcaria), Mantry (Kenia), Saype’a (Kolumbia), Gomeza (Tajlandia), Millo (Belgia) i Gerady (Maroko), są świadectwem pozytywnego przekazu dla Ziemi – mówią o projektach zalesiania, ochrony bioróżnorodności i przekształcania terenów poprzemysłowych w zielone przestrzenie. Projekty te zostały zidentyfikowane na całym świecie w ramach partnerstwa z Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP), jako mogące przyczyniać się do ochrony przyrody, a tym samym również całej planety. 27. edycja kalendarza Lavazzy, została zrealizowana przy twórczym wsparciu agencji Armando Testy.

W "Good to Earth" natura staje się sztuką inspirującą do działania w poszanowaniu środowiska. Czyni to poprzez niezwykłą artystyczną formę sztuki współczesnej, całkowicie ‘zanurzoną’ w naturze – oryginalne połączenie historii opowiadanych na fotografiach Ami Vitale i w pracach światowej sławy artystów miejskich, współtworzących swoje dzieła wraz z otoczeniem – wyjaśnia Francesca Lavazza, kuratorka Kalendarza Lavazza i członkini zarządu firmy. "Dziś mamy wielką potrzebę sztuki pozytywnej, takiej, która nie jest celem sama w sobie, ale pozostawia ślad, inspiruje ludzi i porusza sumienia. Dlatego też pozytywna sztuka ‘Good to Earth’ działa przeciwko jednokierunkowej narracji, w której Ziemia przyjmuje rolę ‘chorego pacjenta’. Zamiast tego opowiada historie o dobrych dla Ziemi inicjatywach, które prowadzą do realnych, pozytywnych zmian środowiskowych. Mamy nadzieje, że będą one miały wpływ na innych, zwłaszcza młodych ludzi, inspirując ich do zaangażowania w ochronę naszej planety".