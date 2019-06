Kalendarz Lavazza 2020 - fotografem David LaChapelle

Wybitny amerykański fotograf, David LaChapelle, został autorem zdjęć do nowego kalendarza Lavazza na 2020 rok. Informacja ogłoszona została podczas spotkania inaugurującego wystawę prac artysty - „Atti Divini” (Boskie Dzieła), której partnerem została Lavazza - otwartej w niezwykłych wnętrzach kompleksu wystawienniczego Scuderie Juvarriane (Stajni Juvarry) Pałacu Królewskiego w Venaria Reale na obrzeżach Turynu.





Podejmując tę współpracę Lavazza po raz kolejny potwierdza swoje zainteresowanie sztuką, zwłaszcza fotografią, w połączeniu z ogromną wrażliwością na kwestie zrównoważonego rozwoju i działań podejmowanych w obronie Ziemi. To właśnie przekazy związane z troską o przyszłość naszej planety stanowią sedno tego artystycznego projektu, realizowanego pod kreatywnym kierownictwem agencji Armando Testy.

Wśród niepublikowanych dotąd prac Davida LaChapelle’a na wystawie "Atti Divini" prezentowane jest jedno ze zdjęć, które pojawi się w najnowszej edycji kalendarza Lavazzy na rok 2020 - 'Realize - How I Wonder What You Are'. Niebo, morze i prowadzony przez swoją Gwiazdę Polarną człowiek w centrum stworzenia, to obraz który ma poruszać sumienia, uzmysławiając, jak ważna jest nasza planeta i skłaniając do refleksji nad rolą, jaką w tym świecie odgrywamy.

Współpraca pomiędzy marką Lavazza i LaChapellem rozpoczęła się w 2002 roku wydaniem pierwszego wspólnego kalendarza 'Espresso & Fun'. 10 lat później, w 2012 roku, amerykański fotograf stał się jednym z protagonistów grupy nazwanej The Lavazzers - 12 mistrzów fotografii zaproszonych do wspólnej pracy nad jubileuszowym, 20-tym wydaniem kalendarza Lavazza.

Podczas swojego wystąpienia na otwarciu wystawy Francesca Lavazza podkreśliła: "Współpraca z LaChapelle to prawdziwy przywilej. To niezwykłe, jak udało mu się zinterpretować wartości, w które mocno wierzymy. Wspólnie dotknęliśmy tematów ważnych społecznie i podjęliśmy próbę opowiedzenia o szczególnym znaczeniu ponownego zbliżenia człowieka do natury".

Zdjęcia do kalendarza wykonane zostały na Hawajach. Oficjalną premierę pełnego kalendarza zaplanowano na jesień 2019.

