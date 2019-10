Kalendarz LAVAZZA 2020. Piękno odkrywa świat

Fotografie Davida LaChapelle’a do nowego kalendarza Lavazza 2020 tworzą hymn odnalezionej więzi Człowieka z Naturą, przybierając formę wizualnej symfonii elementów ziemskich żywiołów. Piękno, po raz kolejny, pozwala na nowo odkrywać świat.

Kluczem do nowych zdjęć Davida LaChapelle’a do Kalendarza Lavazza 2020 stała się poezja. Jako jeden z najważniejszych mistrzów współczesnej fotografii, LaChapelle sygnuje w tym projekcie wyjątkowy eksperyment w sferze fotografii artystycznej, a zarazem kolejny rozdział w historii Kalendarza, który już od 1993 roku promuje tę jedną z najbardziej cenionych w świecie włoskich marek.

Amerykański fotograf podejmuje współpracę z Lavazzą już po raz trzeci, opowiadając tym razem złożoną z obrazów historię o pięknie Natury, przygotowaną pod kierownictwem artystycznym agencji reklamowej Armando Testa. Wychowanek Andy’ego Warhola, wizjoner, "arcykapłan" wyrazistego stylu glamour lat dziewięćdziesiątych, z charakterystycznym dla nich kultem gwiazd, LaChapelle od kilku lat coraz bardziej koncentruje swoją uwagę na kwestiach ochrony środowiska, zajmując się fotografią pejzażową. Nie stłumiło to jednak w żaden sposób oszałamiającej estetyki, jaka zawsze wyróżniała jego jedyny w swoim rodzaju styl.

W roku 2020 Lavazza postanowiła złożyć hołd Naturze poprzez realizację projektu Earth CelebrAction ("Ziemia: CelebrAkcja"), w którym potęga piękna wykorzystana zostaje w służbie podejmowanych działań - tego, co każdy z nas może sam zrobić, by chronić środowisko naturalne.

LaChapelle zinterpretował ten temat poprzez symboliczną opowieści, w której żywioły – ogień, woda, ziemia i powietrze – łączą się w obecności Człowieka w szeregu fascynujących opowieści poświęconych przyrodzie. Każdy z dwunastu miesięcy roku to hołd dla życia i potęgi piękna, które przynosi ludziom oświecenie – świadomość głębokiej więzi pomiędzy nimi samymi

i otaczającym ich środowiskiem, podobnie jak więzi łączących wszystkie żyjące istoty.

Każdy miesiąc stanowi ilustrację jednej z idei zawartych w manifeście Earth CelebrAction, który oparty jest na koncepcji otwarcia się na Ziemię – pełnego docenienia jej znaczenia, wsłuchania się w jej potrzeby, szanowania jej roli jako naszej Matki, dbania o nią, tym samym dbając o nas samych. Innymi słowy – odkryciu na nowo tej wyjątkowej z nią więzi.

"Zdaliśmy sobie sprawę, że ewolucja prac Davida LaChapelle’a ku problemom ekologii i ochrony środowiska przebiegała równolegle z ewolucją naszego Kalendarza. Edycja 2020, zatytułowana Earth CelebrAction to skierowane do wszystkich wezwanie do złożenia hołdu pięknu Natury i do zadbania o nie. Akceptacja, ochrona, opieka. Ziemia jest Miejscem i Matką, musimy zatem chronić ją i dbać o tych, którzy ją zamieszkują. Dzięki swojej estetycznej sile zdjęcia, które stworzył David LaChapelle, są przykładem na to, jak można wykorzystać sztukę do budowania nowych więzi pomiędzy Ziemią i nami, ludźmi. Nasz Kalendarz to niezmiennie idealny sposób na pobudzenie krytycznego spojrzenia na teraźniejszość oraz wykorzystanie sztuki i piękna do przyciągnięcia uwagi i inspirowania ludzi. Ponieważ dla nas dbałość o Naturę to sztuka" - mówi Francesca Lavazza, członkini zarządu grupy Lavazza.

Wybór fotografa wyjaśnia również Michele Mariani, dyrektor kreatywny agencji Armando Testa:

"Twórcza geneza każdego z wydań Kalendarza zawsze jest ekscytującym wyzwaniem. W tym roku chcieliśmy podjąć temat ekologii, ale w formie dalekiej od reportażu. A co najważniejsze, chcieliśmy stworzyć Kalendarz z mocnymi, zapadającymi w pamięć i prawdziwie wizjonerskimi fotografiami. Dlatego właśnie LaChapelle od razu wydawał nam się oczywistym wyborem. David już wcześniej dołączył do artystycznej rodziny Lavazza, a my przez lata uważnie śledziliśmy ewolucję jego kariery. Tym razem swoim głównym źródłem inspiracji uczynił Naturę i środowisko, a my, chociaż znaliśmy sposób w jaki pracuje, raz jeszcze daliśmy się zaskoczyć bogactwem jego wyobraźni, twórczymi inspiracjami i obsesyjną dbałością o detale".

David LaChapelle skomentował z kolei swoją współpracę z Lavazza w następujący sposób:

"Praca przy produkcji kalendarza Lavazza "Earth CelebrAction" była dla mnie idealną okazją do odbycia wyimaginowanej podróży przez idylliczny raj, w którym człowiek i natura współistnieją w harmonii. Jestem wdzięczny za pełną swobodę artystyczną, jaką zapewniła mi firma, którą szanuję i która szanuje naszą planetę. I na koniec - cieszę się, że mogłem stworzyć zdjęcia, z których jestem w pełni zadowolony."

Kalendarz 2020 odzwierciedla olbrzymią wagę, jaką przywiązuje Lavazza do kwestii ekologii i przyszłości naszej planety. Po raz pierwszy firma dała temu wyraz w edycji kalendarza z 2015 roku - trylogii Earth Defenders ("Obrońcy Ziemi"), której autorami byli mistrzowie fotografii: Dave McCurry, Joey Lawrence i Denis Rouvre. Ich szczególna empatia pozwoliła na stworzenie niezapomnianych portretów ludzi, którzy każdego dnia chronią swoją ziemię. Kolejnym punktem w naszych poszukiwaniach pozytywnych opowieści pokazujących ekosystemy, które są jednocześnie kruche i pełne witalnej energii, był projekt 2030: What are you doing? ("2030: Co ty robisz?") zrealizowany przez Platona w 2018 roku i poświęcony siedemnastu celom zrównoważonego rozwoju ONZ. 2019 był rokiem Ami Vitale, byłej fotograf magazynu National Geographic i jednej z najważniejszych postaci świata fotoreportażu, której kalendarz dokumentował sześć projektów artystycznych związanych z Naturą, zrealizowanych w Tajlandii, Maroku, Szwajcarii, Kolumbii, Kenii i Belgii. Fotografie w projekcie LaChapelle’a powstały z kolei na Hawajach, gdzie artysta od kilku lat mieszka na ekologicznej farmie. Tam właśnie zainteresował się fotografią pejzażu i skierował swoją uwagę na środowisko. Jego wizja jest zgodna z filozofią marki, zachęcając nas do spojrzenia na Ziemię jako na miejsce, o które należy się troszczyć i którym należy się opiekować, równocześnie chroniąc jego piękno.

Kalendarz LAVAZZA 2020. Piękno odkrywa świat. David LaChapelle

MANIFEST

CELEBRUJEMY (CELEBRATE) Celebrujemy istotę Ziemi, bo dzięki niej nasze istnienie jest możliwe.

SŁUCHAMY (LISTEN) Wsłuchujemy się w nią, by móc przyjść jej z pomocą.

JESTEŚMY ŚWIADOMI (REALIZE) Świadomi tego jak jest ważna, chcemy być ważni dla niej.

BRONIMY (DEFEND) Bronimy jej, przede wszystkim przed nami samymi.

DBAMY (CARE) Dbamy o nią, ponieważ jej zdrowie jest również naszym.

WSPIERAMY (SUSTAIN) Wspieramy ją, starając się ograniczyć nasz na nią wpływ.

CZCIMY (HONOR) Czcimy ją, bo dała nam wszystko, nie prosząc o nic w zamian.

KARMIMY (NOURISH) Karmimy ją, by patrzeć jak odżywa.

ŁĄCZYMY (RECONNECT) Łączymy się z nią na nowo, by doświadczać tego, co ona.

ODDYCHAMY (BREATHE) Oddychamy nią, bo ona jest życiem.

SZANUJEMY (RESPECT) Szanujemy ją, ponieważ jest naszą Matką.

ZMIENIMY (CHANGE) Zmienimy ją, jeśli zmienimy samych siebie.