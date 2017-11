Kalendarz Lindner 2018 – tym razem nagości i trumnom towarzyszy świeżość natury

„Połóż głowę na zielonej trawie. Wsłuchaj się w radosny śpiew ptaków. Odpocznij w cieniu zielonego drzewa. Poczuj Kalendarz Lindner 2018” – tak promowana jest najnowsza, przyszłoroczna edycja kontrowersyjnego kalendarza Lindner. Oprócz radosnego klimatu, tak radykalnie innego od oglądanych w tym roku czarno-białych obrazów z ikoniczną śmiercią i gotyckimi motywami. Tym razem na temat pięknych kobiet i ekskluzywnych trumien spoglądać będziemy okiem kobiety – krakowskiej fotograf Joanny Czaczkowskiej.

To już dziewiąta edycja kalendarza reklamującego Zakład Przemysłu Drzewnego Lindner, w którym piękne, nagie kobiety pozują do zdjęć w towarzystwie trumien. Jak co roku, twórcy wyznaczają sobie ambitny cel zaszokowania odbiorców – co chyba jednak w dzisiejszym świecie jest z roku na rok coraz trudniejsze. Kalendarz Lindnera, choć ma ambicje czerpać z takich wydawnictw, jak kalendarze tworzone od lat dla takich marek jak Pirelli czy Lavazza, to ciągle jeszcze nie ta liga – choć z przyjemnością odnotowujemy, że poziom zdjęć jest o niebo wyższy od tego, co zdobi ściany wszystkich szanujących się warsztatów samochodowych. Niemniej jednak z uwagi na specyficzną tematykę "nekrobiznesową" zapewne w wielu kręgach wzbudzi on mocno mieszane uczucia.