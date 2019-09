Kalendarz Lindner 2020 - koniec świata jest blisko

Kalendarze Lindner powodują wiele kontrowersji za sprawą zestawienia kobiecej nagości z promowaniem… trumien. Pierwsza edycja została zaprezentowana w 2010 roku i od tamtego czasu co roku publikowane są kolejne jego wersje. Cześć sesji miała swój specyficzny motyw przewodni, np. świat porachunków mafijnych w czasach prohibicji, miniona epoka, natura czy jawa i sen. Edycja na 2020 rok pokazuje historię dwóch kobiet, które przeżywają ostatni dzień przed końcem świata.



Lindner to producent trumien, który postanowił w 2010 wypromować swoje produkty za pomocą kalendarza przedstawiającego erotyczne zdjęcia, na których kobiety pozują przy trumnach. Ten kontrowersyjny pomysł spotkał się z dużym rozgłosem, a o kolejnych edycjach pisały m.in. CKM, Playboy, Polska The Times, Wprost, Polityka czy Life, a także był omawiany w telewizji (TVN24 czy Polsat News).

