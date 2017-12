Kalendarz Olmet 2018 – śląski Pirelli wraca do gry

Naśladowców idei erotycznego kalendarza z klasą stanowiącego wizytówkę jakiejś marki pojawia się każdego roku sporo, w tym również i w naszym kraju. Począwszy od zupełnie zwyczajnych mniej i bardziej subtelnych aktów, po wieloletnie projekty mające w założeniu głównie szokować, tak jak choćby coroczne trumienne wydawnictwa Lindnera. Jedną z ciekawszych tego typu inicjatyw jest wydawnictwo firmy Olmet – największego śląskiego składu złomu. Kalendarz ten, którego pierwsza edycja ukazała się jeszcze w 2011 roku i który szybko doczekał się przydomku „śląski Pirelli” wraca właśnie na rynek po dwuletniej przerwie. I wygląda zaskakująco dobrze.

Nagie kobiety w składzie złomu? Brzmi to co najmniej komicznie, a jednak w momencie ukazania się po raz pierwszy i w kolejnych latach kalendarz firmy Olmet spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Tym bardziej, że zawsze było to wydawnictwo powstające w celach charytatywnych i tak też jest tym razem. W odróżnieniu od ostatnich dwóch wersji (na 2014 i 2015 rok – potem nastąpiła ponaddwuletnia przerwa w wydawaniu), które stanowiły spory odwrót od wypracowanego wcześniej stylu, edycja 2018 wraca do korzeni.