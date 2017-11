Kalendarz Pirelli 2018 Tima Walkera został zaprezentowany w Nowym Jorku. Wywiad z fotografem

Kalendarz Pirelli 2018, Tima Walkera, został dziś zaprezentowany w Manhattan Center w Nowym Jorku. Do 45. edycji Kalendarza, do której zdjęcia odbyły się w Londynie w maju tego roku, brytyjski fotograf zastosował swój niepowtarzalny styl ekstrawaganckich inscenizacji i romantycznych motywów, by powrócić do jednej z klasycznych opowieści brytyjskiej literatury: "Alicja w Krainie Czarów". Jego inspiracją była nie tylko fantastyczna historia Lewisa Carrolla, ale przede wszystkim ilustracje do pierwszej edycji z 1865 r., których stworzenie sam Carroll powierzył Johnowi Tennielowi. W kalendarzu Pirelli 2018 Tima Walkera pojawiły się w postaci 28 ujęć stworzonych w oparciu o 20 różnych i niezwykłych inscenizacji nowej, wyjątkowej Krainy Czarów.

"Alicja była opowiadana tak wiele razy", powiedział Tim Walker, "i myślę, że chciałem wrócić za Lewisem Carrollem do źródła wyobraźni, aby móc opowiedzieć ją jeszcze raz od samego początku. Chciałem znaleźć inny i oryginalny punkt widzenia".