Kalendarz Pirelli 2019 - pierwsze fotografie z planu zdjęciowego. Wiemy kogo fotografował Albert Watson

W czerwcu tego roku dowiedzieliśmy się, iż autorem kultowego kalendarza Pirelli 2019 będzie Albert Watson, który rozpoczął karierę fotograficzną w latach 70. Jego zdjęcia dotychczas trafiły na ponad sto okładek magazynu Vogue. Fotograf lubi powtarzać: "Jeśli kochasz fotografię, to się jej naucz." Teraz poznaliśmy osoby i historie, które pojawią na kartach kalendarza. Możemy też podziwiać mistrza przy pracy na zdjęciach zza kulis.



Przed obiektywem Alberta Watsona stanęła m.in. supermodelka Gigi Hadid, projektant mody Alexander Wang i aktorka Julia Gardner. Kolejne karty kalendarza Pirelli 2019 ozdobi pierwsza afroamerykańska primabalerina w American Ballet Theatre - Misty Copeland i Siergiej Połunin, który w wieku 19 lat został najmłodszym w historii pierwszym solistą londyńskiego Royal Ballet. To kolejny kalendarz, w którym nie zobaczymy nagości, za to będzie opowieść o marzeniach i miłości w kinowym stylu.

Albert Watson, jeden z najbardziej utytułowanych fotografów na świecie stworzył niezwykłą serię obrazów odzwierciedlających naturę ludzkich marzeń i ambicji w XXI wieku. Sesje zdjęciowe powstały w Miami i Nowym Jorku. Dzięki wyobraźni fotografa w kalendarzu Pirelli 2019 wkraczamy w życie czterech kobiet - i ich partnerów - w intymną podróż, badając drogę do spełnienia ich marzeń i ambicji - i tego, jaki wpływ wywarło to na ich relacje: zgodnie ze starym powiedzeniem, bądź ostrożny, kiedy czegoś pragniesz, bo może się to po prostu spełnić.