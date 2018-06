Kalendarz Pirelli 2019. Znamy nazwisko fotografa, który wykona zdjęcia

Albert Watson rozpoczął karierę fotograficzną w latach 70., od tego czasu jego zdjęcia trafiły na ponad sto okładek magazynu Vogue. Fotograf lubi powtarzać: "Jeśli kochasz fotografię, to się jej naucz." A pytany o przepis na udany portret odpowiada: "Naprawdę dobry portret to forma obustronnej komunikacji – ktoś rzuca ci klejnoty, a ty je łapiesz. Bardzo niewielu ludzi potrafi wykazać się stuprocentową elastycznością wystarczającą do tego, żeby dało się to zrobić. Jest to jakaś magia, jaką wywołuje praca z aparatem." Ostatnio zdradził też kulisy powstawania słynnego portretu Kate Moss