Kamera Blackmagic Ursa Cine Immersive rejestruje wideo 8K na oko dla okularów Vision Pro

Blackmagic przedstawiła wyjątkową kamerę, która pomagać w tworzeniu materiału dla gogli Apple Vision Pro - Zaprezentowany model umożliwia rejestrowanie wideo w rozdzielczości 8160x7200 pikseli dla każdego z oczu – czyli więcej niż 8K UHD.

Nowa kamera Blackmagic do Apple Vision Pro

Apple stara się wypełnić swój system Vision większą ilością treści przeznaczonych do oglądania w tym środowisku. Przykładem rozwiązań jest nadchodzący obiektyw Canona, który ma naśladować system 2 kamer iPhone’a, ale ten sprzęt nie wykorzystuje pełni możliwości Vision Pro. Z pewnością to krok w kierunku spopularyzowania dostępu do takich treści i ułatwienie w ich tworzeniu, ale to nie coś, co może wyznaczać kierunki rozwoju.