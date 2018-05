Kameralny portret rodzinny - zabawna sesja rodziny goryli w Kongo

Bobby-Jo Viala, 35 letnia fotografka dzikiej przyrody w Australii, miała zaszczyt sfotografować najnowszego członka stada goryli w Parku Narodowym Virunga w Demokratycznej Republice Konga. Dumna rodzina poważnie podeszła do sesji zdjęciowej, pozując jak zawodowi modele. „Mały był bardzo uroczy i miał najbardziej absurdalną fryzurę, jaką kiedykolwiek widziałam” - mówi fotografka.





Sesja zdjęciowa, którą Viala zrealizowała w asyście strażników parku miała wydźwięk symboliczny. Stado, w którym przyszło na świat młode, zostało zdziesiątkowana przez kłusowników w masakrze 11 lat temu. Rodzina goryli również zdawała się doceniać powagę sytuacji i z godnością pozowała do aparatu fotografki.

