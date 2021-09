Kamery termowizyjne w domu i w firmie

Nie zawsze to, co widać gołym okiem, odpowiada rzeczywistości, czasem nie widać tego, co najważniejsze, mimo wyraźnej ekspozycji. Rozkład temperatur jest szalenie istotny niemal w każdej dziedzinie życia, zatem kamery termowizyjne wkrótce staną się niezbędne. O ile już nie są.

Kamery termowizyjne, zastosowanie

Kamery stały się na tyle trwałym elementem infrastruktury, że już na nikim nie powinny robić wrażenia. Ich czujne oko kontroluje wszystkie sfery życia społecznego i gospodarczego. Możliwości oraz funkcjonalność sprzętu z roku na rok ulegają zwiększeniu, przez co stają się niezbędne w codziennym życiu.

Pandemia, a konkretnie konieczność kontroli zakażeń spowodowała, że w centrum uwagi świata znalazła się kamera termowizyjna do pomiaru temperatury człowieka, a przecież to zaledwie ułamek tego, co termowizyjna kamera ma ludzkości do zaoferowania.

Zastosowanie termowizji:

monitorowanie rozległych obszarów;

monitorowanie wnętrz budynków;

wykrywanie zwiększonej rezystancji;

monitorowanie miejsc użyteczności publicznej;

bezinwazyjne wykrywanie wad technologicznych;

ocena wadliwie pracujących urządzeń mechanicznych;

ocena stanu przewodów doprowadzających gazy;

lokalizacja przebiegu sieci ciepłowniczej;

lokalizacja ciągów wodnych;

ocena stanu izolacji cieplnej;

wykrywanie ognisk pożarów;

wykrywanie wewnętrznych samozapłonów;

wykrywanie chorób.

I wiele innych.

Warto zwrócić uwagę, że każdy z wymienionych puntów ma ogromny wpływ na jakość życia, nawet jeśli niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę. Wykrycie zwiększonej rezystancji w przypadku rozdzielni, transformatorów czy linii wysokiego napięcia skutecznie zapobiega możliwości odcięcia od zasilania energią elektryczną nawet dziesiątek tysięcy ludzi.

Stwierdzenie awarii odbywa się poprzez skierowanie obiektywu kamery na dane urządzenie, co z kolei sprawia, iż obsługa techniczna nie musi nawet zbliżać się do potencjalnego zagrożenia, zanim nie zostanie ono wyłączone z eksploatacji. Transmisję danych kamera termowizyjna USB umożliwia za pośrednictwem Micro USB oraz Wi-Fi.

W przypadku urządzeń mechanicznych usterki niemal zawsze wiążą się z nadmierną emisją ciepła. Kamery termowizyjne do pomiaru temperatury są w stanie wykryć miejsca, w których do awarii jeszcze nawet nie doszło (np. silnik wykazujący tendencję do zatarcia). Oszczędności wynikające z tego faktu (brak konieczności wymiany, niższe koszty naprawy) można liczyć w tysiącach złotych. Kamery oferowane przez sklep-ecsystem.pl przystosowane są do montażu w warsztatach mechanicznych na ścianach wewnętrznych, filarach i wspornikach.

Kamera termowizyjna, ochrona mienia i zdrowia

W jednym i drugim przypadku kamery termowizyjne wykazują się niebywałą skutecznością. Nic nie stoi na przeszkodzie, by łączyć obie te funkcje.

Umieszczenie kamery przy wejściu do urzędu, szkoły, szpitala lub zakładu pracy nie tylko pozwala na rejestrację wchodzących, lecz także umożliwia wyłowienie z tłumu osób wykazujących podwyższoną temperaturę ciała.

W obecnej sytuacji informacja taka może nawet uratować komuś życie. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa czy urzędu kamera termowizyjna do pomiaru temperatury człowieka stanowi zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania poprzez likwidację lub choćby ograniczenie absencji chorobowych i kwarantann spowodowanych pandemią.

Instalując urządzenie przy wejściu, należy zwrócić uwagę, by pomiary nie wykazywały temperatur panujących na zewnątrz budynku. Skuteczne byłyby podwójne drzwi, kotara lub stosowna lokalizacja.

Jednym z zastosowań wymienionych wcześniej było monitorowanie rozległych obszarów. Kamery termowizyjne oprócz swoich niezwykłych właściwości posiadają także zwykły tryb pracy, zapewniający obserwację i rejestrację zdarzeń w sposób normalny. Dzięki temu nie ma potrzeby instalowania dodatkowych urządzeń usprawniających ochronę obiektów i terenów przyległych.

Rozległe obszary parkingowe, magazynowe lub fabryczne nocą wymagają silnego oświetlenia generującego znaczne koszty. Intruz przebywający na terenie chronionym z pewnością nie będzie afiszował się swoją obecnością, wykorzystując zacienione skrawki terenu. Tak czy inaczej, kamera konwencjonalna nie będzie w stanie wychwycić nieautoryzowanego wejścia.

Kamera termowizyjna natychmiast wskaże wszystkie obiekty odbiegające temperaturą od ogółu otoczenia, czyniąc kosztowne reflektory zbędnymi.

Podobnie jest z urządzeniami monitorującymi wnętrza budynków. Z tych samych powodów nie ma potrzeby nadmiernego oświetlania pomieszczeń, co jest szczególnie wskazane w domach i mieszkaniach prywatnych. Działanie kamer w niczym nie zakłóca odpoczynku mieszkańców.

Zastosowanie kamer termowizyjnych stale ulega rozszerzeniu. Z tego powodu niniejszy artykuł wkrótce stanie się nieaktualny.

Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie bez nich diagnostyki medycznej, badań ekologicznych, elektroniki, kontroli jakości czy szeroko rozumianego ratownictwa. Wszystko wskazuje na to, że nie jest to ostatnie słowo producentów w tym zakresie. Wypada się tylko cieszyć.