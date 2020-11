Jubilerska kampania reklamowa wyprodukowana na Facetime

W obliczu pandemii większość dotychczasowych mechanizmów realizowania zleceń została wywrócona do góry nogami - W tych okolicznościach trzeba czasami próbować zupełnie nowych, czy nawet na pierwszy rzut oka szalonych pomysłów. Jedna z firm jubilerskich postanowiła poradzić sobie z ograniczeniami, jakie narzuca pandemia, produkując kampanię reklamową całkowicie zdalnie - za pomocą FaceTime.



Kampania reklamowa zrealizowana przez FaceTime

Brytyjska firma jubilerska Taylor and Hart tworząca pierścionki zaręczynowe i biżuterię, rozpoczęła unikatową kampanię reklamową, w której wykorzystywane są wyłącznie zdjęcia wykonane poprzez FaceTime (aplikacja do wideokonferencji dostępna na urządzeniach Apple). Kampania zatytułowana "Miłość jest teraz" (Love is Now) przestawia pary z całego świata, które dzielą się swoją - od Londynu po Paryż i od Nowego Jorku po Auckland, ukazując je w okresie zamknięcia z powodu zagrożenia koronawirusem.