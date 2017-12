Kanadyjski artysta stworzył instalację, wykorzystując skradzione zdjęcia

Wprawdzie kłamstwo ma krótkie nogi, ale czasami upływa kilka lat, nim prawda wypłynie na wierzch. Nie znaczy to jednak, że pole rażenia skandalu jest w takiej sytuacji mniejsze. Przekonał się o tym niedawno znany artysta Derek Besant, który do realizacji instalacji artystycznej w Calgary wykorzystał zdjęcia, których nie był autorem i do których nie miał praw. Jego przykład pokazuje, że w czasach globalnego przepływu informacji takie postępowanie nie tylko nie jest zbyt mądre, ale wręcz przypomina proszenie się o poważne kłopoty.

Ciąg wiaduktów biegnących w pobliżu 9 Ave S.W., pod którymi przebiega 4th Street S.W., to jeden z kluczowych obszarów komunikacyjnych w centrum Calgary. Samym położonym tam chodnikiem przemieszcza się każdego dnia ponad 8 tysięcy ludzi, do czego doliczyć należy jeszcze całą masę samochodów, motocykli i rowerów. I jak przystało na tego typu miejsce, nie jest zbyt urodziwe. Władze miasta, próbując jakoś ożywić ten ważny punkt komunikacyjny, zleciły zadanie jego upiększenia Derekowi Besantowi, lokalnemu artyście, i trzeba przyznać, że projekt, z jakim wyszedł, był całkiem interesujący.