"Karabinowy" Novoflex Noflexar 1:8 600 mm nabyty na wyprzedaży garażowej za 15 Euro

Czy warto chodzić na wyprzedaże garażowe? Z całą pewnością tak! Przekonał się o tym niedawno (nie po raz pierwszy) francuski fotograf Mathieu Stern. Jego zdobycz, która kosztowała całe 15 Euro i miała postać sporej, choć mocno zniszczonej skrzynki, okazała się wyprodukowanym w 1955 roku obiektywem Novoflex Noflexar w wersji 600 mm f/8. Sprzęt ten, w zależności od stanu jest dostępny na aukcjach internetowych w cenie od 400 do nawet 800 dolarów.

Mathieu Stern to fotograf o bogatym dorobku zdjęciowym i interesującym hobby polegającym na wyszukiwaniu i sprawdzaniu możliwości starych obiektywów. Nawet on jednak nie spodziewał się tego, co znalazł w sporej skrzynce nabytej za kilkanaście Euro na wyprzedaży garażowej gdzieś pod Paryżem. Bez zbytniego zagłębiania się w zawartość stwierdził tylko, że kuferek zawiera "części dużego obiektywu" i ubił ze sprzedawcą interes. W domu przekonał się, że wartość tego, co udało mu się kupić, znacznie przekracza 15 Euro – tak mniej więcej 30-krotnie. I że przede wszystkim jest ze wszech miar interesującym sprzętem.