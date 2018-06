Karpaty Wschodnie Jacka Wnuka

"Karpaty widziane przez pryzmat wędrowca włóczącego się po górach i dolinach, wędrowca który poszukiwał magicznej krainy jakże szeroko opisywanej w literaturze okresu międzywojennego. Krainy do której jedzie się tylko raz, a później się jedynie nieustannie powraca. Chęć bycia w górach i nieustanne fotografowanie było mocniejsze ode mnie, dlatego z roku na rok przybywało negatywów prezentujących karpacką krainę to latem, to zimą, to w pracy czy od święta. Fotografowanie było dla mnie misją, której nie rozumiałem lecz chciałem wypełniać coraz lepiej. przez co podjąłem studia w szkole filmowej w Łodzi" - Jacek Wnuk

Z przyjemnością zagłębiam się w świecie Karpat Wschodnich, za sprawą zdjęć Jacka Wnuka towarzysza i przewodnika moich po nich wędrówkach. Patrzę na owoc jego pracy i widzę jakże inny pas pasm i dolin od tego, którego za sprawą zimnego oka mego aparatu wywiozłem myśląc, że spełniłem akt twórczy bezkonkurencyjnie. Jako autor zdjęć czuję ten rodzaj niepewności czy uczeń nie prześcignął mistrza? Jako profesor, dawny nauczyciel czuję smak spełnienia i satysfakcji będącej odczuciem, iż mam swój drobny wkład w kontynuacje stylu i tematu bliskiemu mojemu sercu. - Prof. Krzysztof Hejke