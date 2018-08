Karta SD Sony UHS-II z serii SF-G w wersji TOUGH - najszybsza i najmocniejsza

Firma Sony ogłosiła wprowadzenie kart SD UHS-II z serii SF-G w wersji TOUGH. Stanowią one innowację w dziedzinie nośników danych i spełnią potrzeby fotografów, dla których pierwszorzędne znaczenie ma ochrona zdjęć na kartach SD wyjętych z aparatu. Nowa seria SF-G w wersji TOUGH łączy największą na świecie prędkość odczytu i zapisu z bardzo mocną konstrukcją, zapewniającą wytrzymałość na zginanie do 180 N i odporność na upadek z wysokości do 5 metrów. Dla fotografów pracujących w trudnych warunkach atmosferycznych dodatkową zaletą będzie fakt, że karty SD z serii SF-G w wersji TOUGH są wodoszczelne (stopień ochrony IPX8) i pyłoszczelne (stopień ochrony IP6X).

Nowe karty SD z serii SF-G w wersji TOUGH są 18 razy wytrzymalsze niż standardowe karty SD[ix]. Właściwość tę uzyskano dzięki monolitycznej budowie (jednoczęściowy odlew bez pustego miejsca wewnątrz karty) i dużej twardości użytych materiałów — w przeciwieństwie do trzech cienkich elementów tworzących typową kartę SD. Nowe karty są chronione przed typowymi dla nośników SD uszkodzeniami mechanicznymi: pęknięciem plastikowej obudowy, złamaniem przełącznika ochrony danych i połamaniem żeberek na złączu. Zapewniły to innowacyjne rozwiązania, dzięki którym powstała pierwsza na świecie karta SD bez żeberek i bez przełącznika ochrony przed zapisem. Wprowadzone zmiany gwarantują serii SF-G w wersji TOUGH większą odporność na zginanie. Całkowicie wyeliminowano elementy narażone na pęknięcie i złamanie, dbając o równowagę między twardością a wytrzymałością. Pełna szczelność jednoelementowego odlewu zapobiega przenikaniu do wnętrza karty wody, brudu i pyłu, w wyniku czego nośnik spełnia najwyższe standardy wodo- i pyłoszczelności (odpowiednio IPX8 i IP6X).