Karty Lexar XQD będą produkowane przez nowego właściciela marki

Od momentu ogłoszenia w czerwcu b.r. przez Micron Technology decyzji o rezygnacji z dalszej produkcji marki Lexar, cały świat fotografów oraz filmowców wstrzymał oddech. Wszyscy zastanawiali się – czy to możliwe, aby tak znana i ceniona marka mogła przestać istnieć? Odpowiedź na to pytanie poznaliśmy we wrześniu, kiedy ogłoszono, że Lexar został przejęty przez Longsys Electronics Limited Co., która od 1999r działa na rynku pamięci masowych. Komunikat ten jednak nadal nie dawał rynkowi informacji, na które czekali wszyscy – co z jakością; które produkty będą produkowane a z których nowy właściciel zrezygnuje; wreszcie kiedy ruszy produkcja?

