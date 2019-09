Karty pamięci SanDisk Extreme PRO CFexpress i SanDisk Extreme PRO SD UHS-I 1TB oraz bezprzewodowa ładowarka 2w1

SanDisk prezentuje najszybsze karty pamięci flash w historii – bazujące na technologii NVMe SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B oraz pierwszą na świecie bezprzewodową ładowarkę 2w1 z funkcją automatycznego wykonywaniu lokalnego backupu z urządzenia mobilnego .

Karta pamięci SanDisk Extreme PRO CFexpress Card Type B została zaprojektowana z myślą o fotografach oraz twórcach wideo, potrzebujących najbardziej zaawansowanych rozwiązań aby sprawnie zapisać, przechować i edytować materiały wysokiej rozdzielczości. Dzięki niesamowitej prędkości – ponad trzykrotnie wyższej niż w przypadku tradycyjnych kart pamięci 1 – CFexpress pozwala np. na stabilne nagranie plików wideo o rozdzielczości 6K. Nowa karta trafi do sprzedaży jeszcze w tym roku.

