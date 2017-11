Karty pamięci Sony CFast z nowej serii G

Firma Sony poinformowała o wprowadzeniu wysokowydajnych kart pamięci CFast, zaprojektowanych dla osób zawodowo zajmujących się fotografią i wideofilmowaniem. Karty CFast z nowej serii G stanowią odpowiedź na nieustannie rosnące możliwości zaawansowanych aparatów cyfrowych oraz kamer studyjnych 4K. Ich wyróżnikiem jest wyjątkowa szybkość przesyłania danych: do 510 MB/s przy zapisie i do 530 MB/s przy odczycie.

"Nowe modele CFast dołączają do ugruntowanej oferty produktów profesjonalnych, która obejmuje wewnętrzne napędy SSD, karty XQD i SxS oraz najszybszą na świecie kartę SD [i] " – mówi Romain Rousseau, starszy menedżer produktu na rynku europejskim.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem