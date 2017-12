Kevin Frayer fotoreporterem roku 2017 według TIME

Kevin Frayer stworzył w ostatnim czasie bardzo ważne fotoreportaże, na tyle skutecznie oddające wagę poruszanych problemów, że magazyn TIME postanowił ogłosić go fotoreporterem roku 2017. Fotografował on m.in. kryzys w Birmie, gdzie muzułmańska ludność Rohindża musiała uciekać przed prześladowaniami. W tym czasie wielu fotografów pracowało w Mjanmie, jednakże to cykl Kevina Frayera przyciągnął szczególną uwagę.

