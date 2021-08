Kiedy przydaje się kamera Go Pro?

Po kamery GoPro chętnie sięgają młodsi i starsi - To technologia, która sprawiła, że nagrywanie na przykład różnego rodzaju dyscyplin sportowych, ekstremalnych akrobacji czy też obiektów w ruchu stało się nie tylko możliwe, ale również bardzo efektowne. Same filmy robią niezwykłe wrażenie i dają poczucie, jakbyśmy sami byli bohaterami pewnych zmagań czy też opowieści. A to bardzo satysfakcjonujące. Szerokie możliwości kamer GoPro pozwalają dopasować każde urządzenie do indywidualnych potrzeb. Tym samym widać, że w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej amatorskich i profesjonalnych filmów, które zachwycają fenomenalnym obrazem. To idealny sposób, by uwiecznić ekstremalne aktywności oraz mieć pamiątkę na przykład z nurkowania czy zdobywania górskich szczytów. Kamery GoPro z powodzeniem są stosowane nie tylko przy sportowych zawodach.

Możliwości kamery GoPro

Przy wyborze kamery GoPro należy zwrócić uwagę przede wszystkim na jej parametry techniczne. To one sprawią, że będzie można uzyskać satysfakcjonujące efekty. Najważniejszym aspektem jest rozdzielczość. Różne modele kamer GoPro Hero będą mieć ten parametr na poziomie: 8p, 2,7k, 4k i 5k. Za każdym razem należy się zastanowić, co chcemy nagrywać i jakie właściwości są nam potrzebne. Piliki wideo o dużej rozdzielczości będą zajmować zdecydowanie więcej miejsca. Gdy chcemy wykorzystywać kamerę GoPro do przygotowania nagrań, które w postprodukcji będą spowolnione lub też będziemy stosować slow motion, ważnym czynnikiem będzie zmieniająca się liczba klatek na sekundę. Kamera Go Pro Hero 9 ma 48 fps przy 8p, a model 8 - 24 fps przy 8p. Jak widać, różnica jest dość spora. Za płynność nagrywanych ujęć będzie natomiast odpowiadać stabilizacja obrazu. Dobra kamera sportowa umożliwia włączenie funkcji, co zapobiega wrażeniu skakania obrazu i jego rozmazywaniu się. Najnowsze modele kamer GoPro pozwalają utrzymać kadr w pozycji horyzontalnej nawet przy mocnym obracaniu urządzenia. Warto również ustawić prędkość migawki. Im będzie większa, tym lepszego doświetlenia będziemy potrzebować. I dlatego zawsze ta wartość musi być dostosowana do konkretnych warunków. Przy gorszym oświetleniu – na przykład przy zachodach słońca można zwiększać światłoczułość matrycy kamery sportowej. ISO będzie odpowiadać za wierne odzwierciedlenie kolorów, a także dynamiczne ujęcia. Wiele kamer GoPro automatycznie ustawia ten parametr do konkretnych warunków, ale oczywiście użytkownicy mogą samodzielnie ustawić ten parametr.

Sportowy rodowód kamer GoPro

Szeroka gama kamer GoPro pozwala dopasować najlepsze urządzenie do indywidualnych potrzeb. Obecnie ten sprzęt jest już powszechnie stosowany przez fanów mniej i bardziej ekstremalnych sportów. Jest także wygodniejsza kontrola samej kamery, a różnorodne dodatki i akcesoria takie jak na przykład osłony obiektywu czy systemy montażu pozwalają wykorzystać bardzo rozbudowanie możliwości. I jeśli jeszcze do niedawna hitem były nowoczesne teleskopy, to teraz widać, że kamery sportowe zawładnęły wyobraźnią tych, którzy chcą uwieczniać to, co na co dzień robią. Z drugiej strony właśnie nagrania GoPro display mod cieszą się w sieci największym powodzeniem. To idealny sposób, by nagrywać skydiving, windsurfing, rafting, narciarstwo alpejskie, skateboarding lub wyczynową jazdę na rowerze górskim. Pierwsza kamera GoPro jest zaproszeniem w ten niezwykły świat. A kolejne modele wraz z nowoczesnym obudowami, gimbalem, uchwytami tylko będą poszerzać zakres możliwości.

Szeroka gama kamer GoPro

Choć kamera GoPro najczęściej jest stosowana przy licznych aktywnościach sportowych ciężko odmówić jej funkcjonalności także w innych dziedzinach życia. To idealne narzędzie, aby rejestrować trasę. Kamera sportowa GoPro może być stosowana w aucie. Da się ją również zamontować na motocyklu czy też rowerowym kasku. Nie oznacza to wcale, że musimy wówczas pokonywać ekstremalne trasy. Można na przykład nagrywać niezwykle atrakcyjne tereny, jakie będziemy mijać. Taki film z wycieczki na przykład w przyspieszonym tempie (technika hyperlapse) jest bardzo dobrą pamiątką. Z drugiej strony kamera GoPro może również nagrać niebezpieczne na drodze sytuacje, a tym samym w przypadku łamania przepisów film stanie się niepodważalnym dowodem.

Gdzie jeszcze sprawdzi się kamera sportowa?

Cała gama kamer GoPro to również zaproszenie w świat edukacji. Coraz bardziej popularne są różnego rodzaju tutoriale, które wykorzystują metody uczenia poprzez doświadczenie. Ze specjalistycznego sprzętu będą więc korzystać ci, którzy muszą mieć wolne ręce przy wykonywaniu określonych czynności. Sportowe GoPro w wersji ultra hd lub full hd pozwoli nagrać na przykład operację z perspektywy chirurga, montaż sprzętu czy urządzeń, a także gotowanie, gdy prowadzimy kulinarny kanał. Poza tym kamera wyposażona w kolorowy ekran LCD będzie mogła również zarejestrować działanie różnego rodzaju maszyn z perspektywy, która jest niedostępna dla człowieka. Tym samym powstające filmy stają się bardzo atrakcyjne i unikatowe.

undefined