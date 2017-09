Kilka porad jak przygotować się do fotografowania pierwszego ślubu

Alex Hengen zdradza, w jaki sposób przygotowywał się do swojego pierwszego ślubnego zlecenia. Chociaż, jak sam przyznaje, nie uważa się jeszcze za profesjonalnego fotografa ślubnego, to jego rady są o tyle pomocne, że udziela ich z perspektywy osoby, która nie planowała zajmowania się tą dziedziną fotografii i całkiem przypadkowo spotkała się z takim wyzwaniem. W podobnej sytuacji bywa wielu entuzjastów fotografii, często rezygnując ze zmierzenia się z tego typu zadaniem, w obawie przed tym, że sobie nie poradzą. Rady Alexa Hengena pozwalają rozwiać wątpliwości i odpowiednio się przygotować.

Historia Alexa Hengena jest dosyć typowa. Dotychczas zajmował się fotografią krajobrazową i astrofotografią, a kontakt z reportażem ślubnym miał jedynie za sprawą zdjęć z uroczystości własnej siostry, które to wykonywał z perspektywy zaproszonego gościa. Jednakże obrazy te na tyle spodobały się jego kuzynowi, że ten postanowił poprosić go o sfotografowanie swojego wesela.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem