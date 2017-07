Kingston MobileLite Duo 3C - czytnik kart microSD

Kingston wprowadza na rynek nowy czytnik kart microSD – MobileLite Duo 3C. Czytnik kart microSD posiada podwójny interfejs do pracy z portami USB typu A i typu C i jest przeznaczony dla urządzeń z portami USB typu C.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

MobileLite Duo 3C jest zgodny ze specyfikacją USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) i oferuje szybką prędkość transferu, umożliwiającą przesyłanie i usuwanie filmów, zdjęć i innych dużych plików. Urządzenie odczytuje karty microSD / SDHC / SDXC, UHS-I oraz najnowsze klasy szybkości. Dzięki kompaktowej, metalowej formie, MobileLite Duo 3C z łatwością zmieści się do plecaka, torebki lub kieszeni.