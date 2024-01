KISS zostanie pierwszym, w pełni zdigitalizowanym zespołem

Podczas gdy większość muzyków obawia się, że sztuczna inteligencja spowoduje, że nie będą już potrzebni, zespół KISS postanawia przejść na emeryturę, pozostawiając występy swoim cyfrowym awatarom.



Zamiast muzyków KISS na scenie będą występowały ich wirtualne awatary

Niedawno kultowy zespół dał swój ostatni koncert w Madison Square Garden w Nowym Jorku, a w trakcie bisu na scenie pojawiły się cyfrowe awatary, które zagrały utwór God Gave Rock and Roll to You.