Kobieta morza – niezwykły podwodny taniec w najgłębszym basenie świata

AMA to krótki film zrealizowany i wyreżyserowany przez nurkującą i filmującą pod wodą Julie Gautier. Widz podąża za Gautier przez kilka nieprzerwanych minut podwodnej choreografii, z wdziękiem wykonywanej w najgłębszym na świecie basenie w pobliżu Wenecji we Włoszech. Podczas podwodnego tańca Julie wstrzymuje oddech, aby ostatecznie wznosząc się na powierzchnię uwolnić gigantyczną powietrzną bańkę.

AMA po japońsku oznacza kobietę z morza, bohaterkę legend japońskich zbieraczy muszli. "Chciałam tym filmem przekazać: nie jesteś sama, otwórz się na innych, rozmawiaj z nimi o swoich cierpieniach i radościach. Dedykuję go wszystkim kobietom. To niemy film, ale dzięki temu każdy może zinterpretować go na własny sposób" - mówi Julie Gautier.