Kobieta rodzi kota - abstrakcyjna sesja wzbudza wiele kontrowersji

W sieci można znaleźć wiele różnych sesji z porodów. Niektórzy widzą w tym piękno tego ważnego dla całej rodziny momentu, jednakże wielu odbiorców zwraca uwagę na przekraczanie granic intymności. Tak czy inaczej publikowanie takich fotografii w sieci wzbudza wiele kontrowersji, a dyskusje zaogniła sesja Lucy Schultz i jej partnera.

Para poprosiła swoją znajomą fotografkę Elizabeth Woods-Darby o sfotografowanie porodu... ich kota. Nie byłoby w tym nic specjalnie zaskakującego, gdyby chodziło o rodzącą kotkę, jednakże w tej sytuacji całość została pokazana tak, jakby to Lucy Schultz była rodzicielką domowego ulubieńca. Zdjęcia nawiązują bezpośrednio do poszczególnych momentów towarzyszących przyjściu dziecka na świat.

