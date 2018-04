Kodachrome - pierwszy zwiastun filmu o podróży do ostatniego fotolabu w USA wywołującego kultowy materiał światłoczuły

Kodachrome przedstawia historię trójki bohaterów, którzy wyruszają w podróż z Nowego Jorku do Kansas, aby dotrzeć do ostatniego fotolabu w Ameryce zdolnego wywołać legendarny materiał światłoczuły. Chory na śmiertelną chorobę staruszek, będący wytrawnym fotografem (w tej roli Ed Harris), jego syn (Jason Sudeikis) oraz pielęgniarka (Elizabeth Olsen) muszą walczyć z czasem, gdyż w przeciwnym wypadku fotografie uwiecznione na tytułowym materiale pozostaną ukryte na zawsze.

Film opowiada nie tylko o przemierzaniu kraju, ale również o burzliwych relacjach trójki bohaterów. Żyjący dotychczas w nienajlepszych relacjach mężczyźni będą musieli odnaleźć się w tej sytuacji, stając w obliczu postępującej, śmiertelnej choroby bohatera granego przez Eda Harrisa. Obraz opowiada nie tylko o odbudowywaniu więzi, ale również o konfrontacji ze zmieniającym się światem, gdzie dotychczas tradycyjne i powszechne techniki są zastępowane przez technologie cyfrowe. Cała historia została zainspirowana artykułem autorstwa Arthura Gregga Sulzbergera, który pojawił się w 2010 roku na łamach The New York Times.

